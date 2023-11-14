Бывший игрок и тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий признался, что хочет купить футбольный клуб.

«Не мечта моя это, но точно цель. Интересная тема. В кооперации с какими-то партнёрами это вполне возможно», — сказал Березуцкий в выпуске YouTube-канала Nobel.

Василий Березуцкий выступал за основную команду ЦСКА с 2002 по 2018 год — 531 матч, 14 голов, 19 ассистов. За это время он выиграл 20 трофеев: Кубок УЕФА, шесть чемпионатов, семь Кубков и шесть Суперкубков России. Василий Березуцкий также являлся и тренером армейцев в период с 2020-го по 2021-й, а также в 2022 году.

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков в 15 встречах. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 32 очка.