Спаллетти: у сборной Италии есть страх перед матчами с Украиной и Северной Македонией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о предстоящих матчах с национальными командами Северной Македонии и Украины в отборочном этапе Евро-2024.

«Кого опасаемся больше — Северную Македонию или Украину? Страх присутствует, но мы преодолеваем его вместе. В матче с Англией я увидел много лучей света, мы не были в кромешной тьме. Обычно мы склонны стирать поражения из памяти, но в некоторых моментах того матча было много хорошего, что мы должны это поддерживать», — приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.

Напомним, 17 ноября сборная Италии сыграет с Северной Македонией, а 20 ноября встретится с Украиной.

На данный момент сборная Италии занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 10 очков. Северная Македония (7) занимает четвёртое место. Национальная команда Украины располагается на втором месте, набрав 13 очков.

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