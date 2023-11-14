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Роберт Левандовски может вернуться в дортмундскую «Боруссию»

Роберт Левандовски может вернуться в дортмундскую «Боруссию»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть каталонскую команду.

Как сообщает Todofichajes, польский форвард может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, США или Германии. В Германии в футболисте заинтересована дортмундская «Боруссия», а сам игрок не исключает возможности возвращения в клуб. Отмечается, что в ближайшее время «Барселона» не намерена расставаться с Левандовски.

После 13 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 30 очков. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на четыре очка.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи.

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