Спортивный директор «Барселоны» Деку назвал лучшего тренера для каталонского клуба

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о работе главного тренера каталонской команды Хави.

«Хави – лучший тренер для «Барселоны», в этом нет никаких сомнений. Нельзя найти более подходящего человека для этого проекта. Он принял вызов, согласившись возглавить команду в важный момент, и мы считаем его идеальным тренером для возрождения «Барселоны», к которому мы стремимся», – приводит слова Деку журналист Тони Хуанмарти в соцсетях.

Напомним, в прошлом сезоне Хави привёл «Барселону» к первому титулу в лиге с 2019 года. Сине-гранатовые закончили чемпионат с преимуществом в 10 очков над ближайшим преследователем. Также под руководством Хави клуб выигрывал Суперкубок Испании. Ранее он провёл в «Барселоне» 24 года в качестве футболиста, в том числе 17 лет в основной команде.