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Источник: «Барселона» может приобрести лидера «Баварии» за € 80 млн

Источник: «Барселона» может приобрести лидера «Баварии» за € 80 млн
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может покинуть мюнхенский клуб.

Как сообщает Todofichajes, в игроке заинтересована «Барселона». Переход Киммиха может состояться зимой или по окончании текущего сезона. Сумма потенциальной сделки оценивается в € 80 млн.

28-летний Киммих в прошлом сезоне сыграл 47 матчей за «Баварию» во всех турнирах, отметившись в них семью забитыми мячами и 11 результативными передачами. Контракт немецкого полузащитника с рекордмайстером рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.

Турнирную таблицу Бундеслиги после 11 сыгранных туров возглавляет леверкузенский «Байер», который набрал 31 очков. Вторую позицию занимает мюнхенская «Бавария» с 29 очками.

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