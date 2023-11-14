Украинский нападающий Довбик может перейти из «Жироны» в «Интер»

Украинский нападающий «Жироны» Артём Довбик может продолжить карьеру в «Интере».

«То, что Довбик в шорт-листе «Интера» – я точно знаю. И что они рассматривают возможность его подписания следующим летом – у меня тоже есть такая информация. И для Довбика это тоже выставка. «Жирона» – клуб, не задерживающий у себя футболистов. Они их продают и за счет этого живут», – приводит слова ua.tribuna.com со ссылкой на журналиста Виктора Вацко.

Напомним, Довбик перешёл в «Жирону» летом 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и шесть результативных передач.

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