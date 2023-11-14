Зинченко: моя шутка про Мудрика зашла слишком далеко

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался о шутке про нападающего «Челси» Михаила Мудрика перед матчем девятого тура чемпионата Англии.

«Эта моя шутка зашла очень далеко, потому что её даже упоминали на пресс-конференции перед игрой Когда услышал, что главный тренер «Челси» отвечает на вопрос о яйцах Михаила, я был не то, что удивлён, а подумал: «Мне язык нужно держать за зубами, потому что я увидел, что есть много людей, которые с шутками не сильно дружат.

Помню, что когда мы выходили на матч, то мы с Мишей перекинулись несколькими словами в тоннеле и пришли к общему знаменателю, что шутить в прессе не всегда хорошо», — приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.

Напомним, перед матчем Зинченко пошутил, что оторвёт Мудрику яйца, если тот после забьёт его клубу в дерби.

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