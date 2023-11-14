Антонио Конте провёл встречу с руководством «Наполи»

«Наполи» находится в поиске нового главного тренера.

Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, представители неаполитанского клуба провели встречу с итальянским специалистом Антонио Конте после поражения от «Эмполи» в матче 12-го тура итальянской Серии А. Однако переговоры между сторонами не увенчались успехом, и «Наполи» остановился на кандидатуре бывшего тренера «Марселя» Игора Тудора.

Ранее появилась информация, что президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис после поражения от «Эмполи» (0:1) в Серии А хочет уволить Гарсию.

В данный момент «Наполи» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко за 12 туров. В воскресенье, 12 ноября, команда в родных стенах проиграла «Эмполи» (0:1).