«Бавария» установила рекорд по количеству забитых мячей в стартовых 11 турах Бундеслиги

«Бавария» победила «Хайденхайм» (4:2) в 11-м туре Бундеслиги.

Теперь мюнхенцы имеют на своём счету 42 гола в чемпионате. Это рекордный показатель за первые 11 матчей сезона в истории лиги, сообщает статистический портал Opta Sport. До этого ни одна команда не забивала больше 40 мячей за такое количество матчей на старте чемпионата.

Напомним, в начале первого тайма, на 14-й минуте, Гарри Кейн с передачи Лероя Зане открыл счёт в матче, выведя «Баварию» вперёд. Под конец первой половины, на 44-й минуте, Кейн удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме, на 67-й минуте, Тим Кляйндинст отыграл один мяч, а на 70-й минуте Ян-Никлас Бесте сравнял счёт. Но уже на 72-й минуте Рафаэл Геррейру вновь вывел мюнхенцев вперёд. На 85-й минуте Эрик Шупо-Мотинг забил четвёртый гол хозяев, установив окончательный счёт встречи — 4:2, уверенная победа «Баварии».