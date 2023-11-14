Хави — о критике игроков: меня называли раковой опухолью «Барсы», а теперь я её тренирую

Главный тренер «Барселоны» Хави после матча 13-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (2:1) поделился мнением о влиянии СМИ на игроков каталонцев.

«Пресса влияет на «Барсу», игроки напряжены из-за генерируемого негатива. Команда переживает не самый лучший момент.

На меня критика не влияет. Я не играю в футбол. Я не нервничаю. Меня называли раковой опухолью «Барсы», когда я играл за неё, а теперь я её тренирую. Я сказал об этом игрокам в перерыве.

Они заслуживают похвалы. Я ценю то, что мы проявили характер и сотворили камбэк», – цитирует Хави Diario Sport.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не планирует увольнять Хави с поста главного тренера клуба. По данным источников, клуб полностью доверяет специалисту, несмотря на ухудшение формы команды и недавние неудачные результаты.