Пинто: Гвардиола говорил, что ему нужен футболист с яйцами размером в две дыни

Бывший вратарь «Барселоны» Хосе Пинто поделился воспоминаниями о работе с Хосепом Гвардиолой.

«Я сказал Гвардиоле: «Мистер, не имею никакой техники, но имею яйца размером с пианино».

Пеп ответил: «Это всё, что мне нужно от тебя. Когда соперник атакует, тебе нужно не пропустить. А потом жди, чтобы отдать мяч центральному защитнику. Поэтому мне техничный вратарь и не требуется, нужен футболист с яйцами размером в две дыни», — цитирует Пинто MonEsport.

Пинто был игроком «Барселоны» с 2008 по 2014 год. С каталонцами он выиграл 16 трофеев.

Напомним, после работы в «Барселоне» Хосеп Гвардиола возглавил «Баварию», а затем английский «Манчестер Сити», который продолжает тренировать на данный момент. В прошлом сезоне клуб под его руководством выиграл Лигу чемпионов.