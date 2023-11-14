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Спортдир «Жироны»: наша цель — сохранить прописку в Ла Лиге

Спортдир «Жироны»: наша цель — сохранить прописку в Ла Лиге
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Кике Карсель, являющийся спортивным директором «Жироны», рассказал, что глобальная задача клуба на сезон до сих пор неизменна — гарантировать себе участие в следующем чемпионате Испании.

«Какую цель мы ставили перед собой перед началом сезона и какую ставим сейчас? Цель у нас та же, что и перед началом сезона — сохранить прописку. Нам нужно удержаться на верном пути. Если продолжим находиться на первых местах в турнирной таблице, то будем ставить перед собой более высокие задачи.

Чтобы гарантировать себе выживание, нам нужно набрать 42 очка — это первая цель, которую надо достичь. Как только сделаем это, попробуем попасть в еврокубки — для нас это было бы выдающимся результатом. Но, повторяю, мы должны оставаться на земле и думать о матчах, — цитирует Карселя Tuttomercatoweb.

«Жирона» набрала 34 очка и лидирует в чемпионате Испании после 13 туров.

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