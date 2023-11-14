Василий Еремякин: ошибки судей в последних матчах не позволяют «Оренбургу» подняться выше

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о судействе в чемпионате России.

«Я не сторонник критиковать судей. От меня и от сотрудников клуба не было и не будет жёстких слов по судейскому корпусу, но результативные ошибки людей в чёрном в последних матчах не позволяют нам подняться в турнирной таблице выше. По игре «Оренбург» не заслуживает находиться в зоне стыков.

Я понимаю сложность работы арбитров. Смотрю много матчей, вижу, что российские судьи хорошо обучены, физически подготовлены и так далее. Но будто неведомые силы способствуют тому, что их решения никому не понятны. А после и ЭСК РФС не в состоянии доступным языком объяснить то или иное решение судьи», — приводит слова Еремякина «Матч ТВ».

После 15 туров «Оренбург» занимает 13-е место (зона стыковых матчей) в РПЛ с 13 очками. На 12-м месте расположился «Урал» (16 очков).