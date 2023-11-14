Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире

Левый защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о командах, которые его вдохновляют.

«Если брать футбол, то меня «Арсенал» вдохновлял с того времени, когда там играл Анри, молодой Фабрегас. Я болел за эту команду достаточно длительный промежуток времени.

Кто вдохновляет меня сейчас? Чтобы становиться самым лучшим, ты должен смотреть на лучших. Могу сказать, что сегодня лучшая команда в мире — это «Манчестер Сити». Они это доказали и доказывают в каждой игре, поэтому, глядя на эту команду, ты понимаешь, что тебе ещё есть над чем работать.

Я знаю многих ребят оттуда и тренерский штаб. Знаю, как у них всё настроено: менталитет победителя или когда ты теряешь очки, после чего на следующий день никто не разговаривает друг с другом. Это менталитет. Это такой клуб, который построен на много лет вперёд», – приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.