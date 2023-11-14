Защитник «Краснодара» Алонсо выбрал лучшего нападающего РПЛ

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал, кого считает лучшим нападающим чемпионата России.

«Лучший нападающий РПЛ прямо сейчас? Джон (Кордоба. — Прим. «Чемпионата»). Мне кажется, с точки зрения физики и техники он сильнее всех в российской лиге. Совершенный нападающий. Российские форварды мне на ум не приходят», — рассказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Кордоба перешёл в «Краснодар» из «Герты» в июле 2021 года. Сумма трансфера составила € 20 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 30-летний колумбиец сыграл 19 матчей, забил 10 мячей и отдал четыре голевых передачи. В списке бомбардиров Кордоба идёт на втором месте (семь мячей), пропустив вперёд лишь нападающего «Зенита» Матео Кассьерру (12).