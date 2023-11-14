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Александр Зинченко: матч с Италией — игра жизни для Украины

Александр Зинченко: матч с Италией — игра жизни для Украины
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Полузащитник сборной Украины и «Арсенала» Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча с Италией в квалификации Евро-2024.

«Будет огромный матч. Конечно, это игра нашей жизни. Особенно сейчас в самое сложное время в нашей стране. Очень важно принести позитивные новости украинскому народу. Играть на Евро – замечательное достижение, особенно сейчас.

Знаем, что пока носим футболку сборной Украины – безусловно, это момент нашей жизни, которым гордимся больше всего. Играть за сборную мечтаешь с детства. Но особенно сейчас, когда побеждаешь, приносишь много позитива нашим людям», – приводит слова Зинченко Evening Standard.

Напомним, матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене и начнётся в 22:45 мск.

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