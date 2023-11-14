Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин назвал имена тренеров, к которым съездил бы на стажировку для получения опыта.

«Мы учимся сейчас на тренерскую лицензию, и один из учеников говорит: «Я хочу поехать к Ташуеву. Как он это делает? Я не понимаю». Мостовой? Да, это он. Я больше скажу – на первой парте сидит. Самый близкий к начальнику – к Алексу Венцелю. Они же друг против друга играли ещё.

Поездка к Личке не впечатлила? Думаю, что к любому бы поехал и ничего нового не узнал бы. К кому хотел бы? К Гвардиоле, наверное. И к Клоппу. Де Дзерби? Все его хвалят, он «Брайтон» тренирует. А до этого что?» – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» заместитель генерального директора «Зенита».