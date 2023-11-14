Гарри Магуайр объяснил, почему летом не покинул «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о своём будущем.

«В прошлом году я сыграл не так много матчей, меньше, чем хотелось бы. У меня было много возможностей провести несколько игр подряд, но сначала я заболел, а потом дважды травмировался, поэтому не вошёл в ритм и не смог проявить себя перед тренером.

Мне очень нравится играть за этот клуб, и я был готов остаться и бороться за место», – цитирует Магуайра ВВС.

Напомним, минувшим летом Магуайр мог перейти в «Вест Хэм», однако сделка сорвалась. После неудавшегося трансфера Эрик тен Хаг сказал защитнику, что рассчитывает на него в «Манчестер Юнайтед».

С приходом тен Хага Магуайр перестал регулярно попадать в стартовый состав и потерял капитанскую повязку.