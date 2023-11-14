Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Магуайр объяснил, почему летом не покинул «МЮ»

Гарри Магуайр объяснил, почему летом не покинул «МЮ»
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о своём будущем.

«В прошлом году я сыграл не так много матчей, меньше, чем хотелось бы. У меня было много возможностей провести несколько игр подряд, но сначала я заболел, а потом дважды травмировался, поэтому не вошёл в ритм и не смог проявить себя перед тренером.

Мне очень нравится играть за этот клуб, и я был готов остаться и бороться за место», – цитирует Магуайра ВВС.

Напомним, минувшим летом Магуайр мог перейти в «Вест Хэм», однако сделка сорвалась. После неудавшегося трансфера Эрик тен Хаг сказал защитнику, что рассчитывает на него в «Манчестер Юнайтед».

С приходом тен Хага Магуайр перестал регулярно попадать в стартовый состав и потерял капитанскую повязку.

Материалы по теме
Олакунле Олусегун: Сперцян — это Фернандеш из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android