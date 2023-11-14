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Симеоне ответил на слова Хави о том, что большая команда не может играть как «Атлетико»

Симеоне ответил на слова Хави о том, что большая команда не может играть как «Атлетико»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слова наставника каталонской «Барселоны» Хави о том, что большая команда не может играть в стиле «матрасников».

«Это была не критика, это было мнение, а мнение нужно уважать. Команде комфортно выступать в таком стиле. Если футболисты чувствуют себя хорошо при такой игре, то нужно продолжать улучшать её. Раньше «Атлетико» был очень силён физически, ведь в команде играли Габи, Тиаго, Рауль, Коста, Годин. Однако другим футболистам нужен и другой стиль. Например, мадридскому «Реалу» необходимо отходить назад, а затем контратаковать. У «Барселоны», как правило, несколько игроков остаются в высокой позиции, поэтому им нужно быстро перестраиваться для того, чтобы они успели возвращаться в оборону», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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