Тотти: вернусь ли я работать в «Рому»? Брак заключают два человека

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти ответил на вопрос о том, мог бы он вернуться в римский клуб на одну из руководящих должностей.

«Я всегда отвечаю одно и то же: браки заключают два человека. Но на текущий момент такого желания с другой стороны нет. Однако если потребуется, то я всегда рядом и сделаю для «Ромы» всё, что в моих силах, как и всегда», — приводит слова Тотти AS со ссылкой на Radio TV.

Напомним, в период с 2017 по 2019 год Тотти работал в качестве директора «Ромы».

Тотти выступал за римский клуб с сезона-1992/1993 по сезон-2017/2018. За этот период итальянский футболист принял участие в 783 играх во всех турнирах, в которых отметился 307 голами и 209 результативными передачами.