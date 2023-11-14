Алонсо: возможно, кто-то из игроков «Краснодара» сейчас испытывает давление. Я — нет

Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо ответил, испытывает ли дополнительное давление в связи с чемпионскими амбициями краснодарской команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Он признался, что не чувствует давления из-за турнирной ответственности.

«Всё относительно. Каждый ощущает это давление по-своему. Например, я его практически не чувствую. Когда мы с «Атлетико Минейро» шли на первый за 50 лет чемпионский титул, психологический прессинг на команду был огромный. Все болельщики мечтали о золоте, и нам передавались их эмоции. Возможно, кто-то из игроков или сотрудников «Краснодара» сейчас тоже испытывает схожее давление. Для меня его не существует», — рассказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.