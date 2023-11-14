Защитник «Оренбурга» Перес подвёл итоги выступления команды в первой части сезона РПЛ

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес подвёл итоги выступления оренбуржской команды в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Мы идём к балансу. Думаю, у нас было больше плохого, чем хорошего. Но мы работаем, чтобы во второй части чемпионата мы смогли набрать очки и улучшить результаты», — сказал Перес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Оренбург» после 15 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Летом команду возглавил Давид Деограсия, сменивший на этом посту Иржи Ярошика. В воскресенье оренбуржцы встречались с московским «Динамо» на «ВТБ Арене» и уступили 0:2. В следующем матче «Оренбург» сыграет с «Ахматом» на домашней арене. Игра состоится 26 ноября и начнётся в 12:00 по московскому времени.