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Чернышов: в Суботице у Кержакова были все условия. Можем только предполагать, что не так

Чернышов: в Суботице у Кержакова были все условия. Можем только предполагать, что не так
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Экс-наставник сербской команды «Раднички» Андрей Чернышов поделился мнением о причинах увольнения Александра Кержакова с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы.

«Мы не знаем, как работает Кержаков. Я не читал много интервью, где он рассказывает о своём восприятии футбола. Но последние тенденции — недолгое время на Кипре, сейчас в Сербии. У него был неплохой сезон в «Пари НН», а потом две неудачные командировки за границу. Надо проанализировать и понять, где допущены ошибки.

Если на Кипре, как говорил Александр, ужасные условия, ненормальная обстановка, можно понять. Но знаю, что в Суботице созданы все условия для хорошей работы. Тут надо анализировать, в чём были допущены ошибки. Мы можем только предполагать», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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