Президент «Оренбурга» — о судьях: ответственность за ошибки должна быть кратной зарплате

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался об уровне судейства в чемпионате России и отреагировал на идею приглашать зарубежных арбитров на матчи РПЛ.

«Безусловно, судьям надо повышать качество своей работы. Да, в своё время арбитраж был куда хуже. Когда я пришёл в клуб, в первом сезоне в ФНЛ ошибки были ещё грубее. Позитив в судействе есть, но не всегда заметен, и это касается всей лиги. Яркий пример — ушедший за пределы поля мяч в голевой атаке «Пари НН» в матче с ЦСКА. Не увидеть это невозможно! И такие моменты вызывают вопросы у всех.

Иностранные судьи на матчах РПЛ? Приглашать их можно, но нам нужен наш, российский, судейский корпус с высокой степенью доверия у футбольной общественности. Над этим мы должны работать. Надо повысить зарплату? Давайте сделаем это. Но в то же время и ответственность за неправомерные и неквалифицированные ошибки должна быть кратной оплате труда», — приводит слова Еремякина «Матч ТВ».

После 15 туров «Оренбург» занимает 13-е место (зона стыковых матчей) в РПЛ с 13 очками.