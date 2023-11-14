Защитник «Краснодара» Алонсо сравнил зарплаты футболистов в России, Европе и Бразилии

Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо рассказал о доходах футболистов в странах, где успел поиграть. По его словам, в лучших клубах Бразилии уже платят наравне с европейскими топ-чемпионатами. В чемпионате России зарплаты также сопоставимы с бразильскими.

«Сейчас различия между Европой и Южной Америкой стираются. В лучших клубах Бразилии уже платят на уровне европейских топ-чемпионатов. Только в Испании в двух-трёх топ-клубах зарплаты намного больше, у остальных команд они плюс-минус одинаковые. Сопоставимые с российскими и бразильскими», — рассказал Хуниор Алонсо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Алонсо читайте эксклюзивно на «Чемпионате»: