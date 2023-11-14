Тудор сообщил президенту «Наполи», что не возглавит команду до конца сезона

Хорватский тренер Игор Тудор сообщил президенту «Наполи» Аурелио Де Лаурентису, что не примет пост наставника неаполитанского клуба до конца сезона. Об этом информирует журналист Маттео Моретто в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, встреча, на которой Тудор сообщил о своём решении Де Лаурентису, состоялась вчера, 13 ноября. В свою очередь, президент «Наполи» не смог пообещать хорватскому специалисту, что ему будет предложен полуторалетний контракт с клубом. Также подчёркивается, что сегодня, 14 ноября, представители сторон вновь встретятся для проведения переговоров.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Наполи» проводил переговоры с экс-тренером «Ювентуса» и «Интера» Антонио Конте, которые не увенчались успехом.