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Симеоне: что бы ни произошло с Феликсом в июне, это будет большим плюсом для «Атлетико»

Симеоне: что бы ни произошло с Феликсом в июне, это будет большим плюсом для «Атлетико»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался относительно будущего вингера «матрасников» Жоау Феликса, в нынешнем сезоне выступающего в «Барселоне» на правах аренды.

«Всё, что произойдёт с Жоау Феликсом в июне, будет большим плюсом для «Атлетико». Если он останется в «Барселоне», то клуб получит солидную сумму денег, а если он вернётся к нам, то останется ещё три года по его контракту, и он сможет внести вклад в игру команды», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Напомним, в нынешнем сезоне португальский футболист принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Феликса составляет € 50 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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