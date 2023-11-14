Игнатов рассказал, на какой позиции в «Спартаке» его использует Абаскаль

Футболист «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, на какой позиции его использует главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

«На какой позиции в «Спартаке» меня видит Абаскаль? Сейчас я играю вторым нападающим. В матче с «Ростовом» играл в паре с Промесом, помогал ему прессинговать, а в атаке был чуть правее. Если честно, у меня нет сильной привязанности к позиции. В атаке все действуют хаотично, да и в защите, в принципе, тоже. Я готов играть на любой позиции, на которую меня поставит тренер», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым после матча с «Ростовом».

В нынешнем сезоне 23-летний Игнатов провёл 13 матчей за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативные передачи.