Олакунле Олусегун: «Краснодар» — самый большой и великий клуб России

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун считает, что самым большим клубом в России является нынешний лидер чемпионата.

«Самые удивительные фанаты в России — у нашего клуба. У нас болельщики по всей стране, они лучшие! Всё потому, что «Краснодар» — самый большой и великий клуб России», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

После 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» лидирует в чемпионате, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. 21-летний нападающий «быков» Олусегун провёл в нынешнем сезоне 14 матчей в рамках внутреннего первенства, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Следующий матч подопечные Владимира Ивича проведут 26 ноября, когда отправятся в гости к екатеринбургскому «Уралу».