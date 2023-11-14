Банк России выпустил монеты с логотипами ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо»

Сегодня, 14 ноября 2023 года, Банк России на своём официальном сайте объявил о выпуске памятных серебряных монет номиналом 1 рубль серии «Российский спорт». На них изображены эмблемы трёх российских клубов — ПФК ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо».

Тираж монеты каждого клуба — 10 тысяч экземпляров. Ими можно будет расплачиваться наравне с обычными деньгами.

Ролик опубликован на YouTube-канале Банка России

«Эти имена знают все болельщики страны. ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество «Динамо» были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, «Локомотив» — в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России.

Серебряные монеты номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 25,0 мм», — написала пресс-служба Банка России.