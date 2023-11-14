Защитник «Оренбурга» Гойкович: недовольны результатом после первого круга

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович подвёл итоги первой половины сезона-2023/2024 для оренбуржской команды.

«Конечно, мы недовольны результатом после первого круга. Мы ожидали лучшего. В этом сезоне с самого начала не повезло. Не знаю почему. Нужно это анализировать и улучшать игру», — сказал Гойкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Оренбург» после 15 туров Российской Премьер-Лиги занимает 13-е место, набрав 13 очков. В минувшее воскресенье команда Давида Деограсии проиграла московскому «Динамо» со счётом 0:2. В следующем матче внутреннего первенства оренбуржцы сыграют с «Ахматом». Игра состоится 26 ноября на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнётся в 12:00 мск.