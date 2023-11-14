Суарес — о Нуньесе: я рассказывал ему, что такое английский футбол

Бывший нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес рассказал, что общался с форвардом мерсисайдцев Дарвином Нуньесом в прошлом сезоне, когда уругваец нуждался в поддержке из-за не самого лучшего начала карьеры в Англии.

«У него есть потенциал, технические способности и физическая мощь. Он это показывает. Я не удивлён тем, в какой футбол он играет сейчас. В прошлом сезоне, когда он переживал не лучшие времена, меня попросили люди из «Ливерпуля» поговорить с ним, что я и сделал. Я предупредил его и рассказал, что из себя представляет английский футбол. Дарвин открылся мне и рассказал, что с ним происходило в тот момент. Мы поговорили об этом», — приводит слова Суареса издание Daily Mail.

В нынешнем сезоне Дарвин Нуньес провёл 11 матчей в рамках английской Премьер-лиги за «Ливерпуль», забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. В прошлом сезоне уругваец забил девять мячей и сделал три голевые передачи в 29 матчах высшего английского дивизиона.