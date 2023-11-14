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Игрок «Манчестер Юнайтед» Эриксен пропустит месяц из-за травмы колена

Игрок «Манчестер Юнайтед» Эриксен пропустит месяц из-за травмы колена
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен не сможет принимать участия в матчах «красных дьяволов» на протяжении ближайшего месяца из-за травмы колена, полученной им во время минувшего матча АПЛ с «Лутоном» (1:0). Об этом сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Во время матча с «Лутоном» датский футболист был заменён на 40-й минуте встречи. Ему на замену вышел Мэйсон Маунт.

Напомним, в нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Эриксена составляет € 18 млн.

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