Агент Талаев отреагировал на новость о жалобе Писарского в Комиссию РФС по работе агентов

Агент Алексей Талаев отреагировал на новость о жалобе нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского в Комиссию РФС по работе агентов.

«Понятия не имею. Первый раз слышу об этом. А что, ко мне какие-то вопросы? Ну пусть задаст их, у него же есть мой номер телефона», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее сообщалось, что Писарский направил обращение в Комиссию РФС по работе с футбольными агентами, а также планирует написать заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества группы лиц, в которую, по его мнению, входят братья Панченко, Саблин и Талаев.

Писарский сотрудничал с Панченко летом 2021 года, когда завершал переход в «Оренбург». При этом официальным агентом игрока на то время значился Алексей Талаев. В сентябре 2022 года по просьбе Панченко игрок подписал агентский контракт с Даниилом Саблиным, которого нападающий ни разу не видел. Через два месяца Сычевой переподписал контракт с «Оренбургом». В нём стоит отметка об участии в подписании агента Саблина. Игрок получил 10 млн подъёмными и лично отдал Панченко 3,9 млн рублей, при этом 100 тыс. рублей перевёл на карту.

В январе 2023 года уже Писарский перешёл в «Крылья Советов» за 100 млн рублей, из которых от оренбуржцев игрок и Талаев получили по 15 млн рублей. В октябре 2023 года Даниил Саблин подал заявление на Писарского, где потребовал штрафа в 5 млн рублей из-за того, что игрок не предупредил агента; 10% от 15 млн, полученных Писарским при переходе в «Крылья Советов» от «Оренбурга»; 10% от всего дохода нападающего в самарском клубе и 1,5 млн рублей после переподписания контракта с «Оренбургом».