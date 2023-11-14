Агент Кварацхелии Ревишвили: Хвича хочет играть в «Реале» или «Барселоне»

Агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии Нукри Ревишвили рассказал, что хавбек неаполитанцев хотел бы играть в одном из испанских топ-клубов.

«Какие клубы были ближе всего к Хвиче, помимо «Наполи»? «Ювентус» и «Рома». Ещё интересовались многие команды из Англии и Испании. Но такой заинтересованности, как у «Наполи», не было ни от кого. Но и там за Хвичей долго следили — как он играет, забил-не забил, как ведёт себя за пределами поля, какой жизнью живёт. Верил ли я, что в Италии у Хвичи сразу всё получится? Конечно. Большие таланты, как правило, ленивы. Но у Хвичи сумасшедшее трудолюбие. Поэтому и получилось. Он уже перешёл в «Наполи», но хочет играть в команде ещё лучше. Где-нибудь в «Реале», «Барселоне». У него всегда есть мотивация расти», — приводит слова Ревишвили Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл 11 матчей в рамках чемпионата Италии за «Наполи», забил три гола и сделал три результативных передачи.