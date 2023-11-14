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Сантьяго Каньисарес: предсказуемо, что Хаби Алонсо стал отличным тренером

Сантьяго Каньисарес: предсказуемо, что Хаби Алонсо стал отличным тренером
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Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Сантьяго Каньисарес поделился мнением о главном тренере леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

«Было предсказуемо, что Хаби Алонсо обладает тренерским талантом, и поэтому неудивительно, что он стал отличным наставником. Это можно было проследить, исходя из стиля его игры и позиции, которую он занимал на футбольном поле. Он играл в роли центрального полузащитника, который, с одной стороны, очень хорошо пасовал, но, с другой стороны, он выполнял защитные функции и при этом уже тогда обладал высоким пониманием тактики. Поэтому было вполне возможно предположить его тренерский успех», — приводит слова Каньисареса Kicker.

Напомним, после 11 туров Бундеслиги команда Хаби Алонсо набрала 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице.

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