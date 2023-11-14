Чернышов: за первые 15 туров «Спартаку» я поставил бы четвёрку с минусом

Бывший защитник «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением об игре красно-белых в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«За первые 15 туров «Спартаку» я поставил бы четвёрку с минусом. Вроде были неплохие отрезки, команда показывала местами неплохой футбол. Одно время даже говорили, что «Спартак» явный претендент, чтобы бороться за первые места. Были и серьёзные провалы. Но ситуация некритичная. Команда находится в группе лидеров. Сейчас главное стабилизировать всё хорошее, что было в последних матчах. Чтобы дальше на основе этого двигаться и показывать хорошие результаты», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 15 туров чемпионата России «Спартак» набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.