Тренер «Брентфорда» Франк — о хавбеке Ярмолюке: я им доволен. Мы верим в Егора

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался о 19-летнем украинском полузащитнике команды Егоре Ярмолюке.

«Думаю, он становится всё лучше и лучше, за последние пять или шесть недель на тренировках он доказал, что должен быть частью команды. Он заслужил право выйти на поле в матчах с «Бёрнли», «Челси», «Вест Хэмом» и «Ливерпулем». Я доволен тем, что вижу в его исполнении. Мы очень сильно верим в Егора», — приводит слова Франка издание Evening Standard.

Ярмолюк присоединился к «Брентфорду» в летнее трансферное окно из клуба «Днепр-1». На счету 19-летнего полузащитника четыре матча за «пчёл» в рамках английской Премьер-лиги — все со скамейки запасных. Результативными действиями украинец пока не отметился.