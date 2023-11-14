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Экс-игрок «Малаги» Камени: если бы Винисиус вёл себя по-другому, его оскорбляли бы меньше

Экс-игрок «Малаги» Камени: если бы Винисиус вёл себя по-другому, его оскорбляли бы меньше
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Бывший вратарь «Малаги» и сборной Камеруна Карлос Камени считает, что оскорбления болельщиков в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во многом продиктованы поведением самого игрока.

«Думаю, если бы Винисиус вёл себя по-другому, его бы оскорбляли значительно меньше. Вот почему, когда вы говорите с людьми о нём, они заявляют вам, что Винисиус ведёт себя провокационно. Вы сами можете заметить, что подобное происходит из-за его отношения, а не из-за чего-то ещё. В Ла Лиге много чернокожих, но они не страдают от расистских оскорблений каждые выходные», — приводит слова Камени Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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