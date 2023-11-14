Романцев — о детском футболе: мы ни хрена не делаем, своих пацанов гнобим

Известный отечественный тренер Олег Романцев высказался на тему проблем детского футбола. По его мнению, российские клубы ничего не делают для развития молодого поколения, а вместо этого приглашают легионеров.

«Что меня смущает в детском футболе России сейчас? Всё смущает, ха-ха. Не может быть детский футбол в порядке, если у нас во Второй лиге сидят игроки с другого конца земного шара. Я к ним отношусь хорошо: у меня были Робсон, Маркао. Как родные. Но они играли. А как перестали, я сказал: «Ну, ребятки, у меня и свои есть». А сидеть в запасе Второй лиги – это о чём говорит? О том, что мы ни хрена не делаем. Что мы не работаем. Что или наши тренеры плохо работают, или функционеры плохо смотрят, или агенты слишком активны. Они, естественно, любят деньги. Если возьмут пацана из Красноярска, как я, то ничего не заработают. А если привезут из Колумбии или Венесуэлы, то получат процент.

Я не влезаю в это дело. Знаю одно: мы своих пацанов гнобим. Разговариваю с тренерами: они говорят, что прослойка 15-16-летних пропадает. Вроде хорошие, выигрывают чемпионаты Европы – но где они? Вот и я спрашиваю. Потому что, когда заключают контракт с основной командой, надо чуть-чуть подождать, довести год. И он будет Стрельцовым, Ворониным, Нетто. Но в это время мы привезли другого из какой-то дружественной или недружественной страны.

Внушили, что это звезда, посадили на лавку – а наш пошёл куда-то или даже закончил с футболом», — приводит слова Романцева Sports.ru.