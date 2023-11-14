Симеоне: продление контракта с Гризманном? Он определённо хочет остаться в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос, планирует ли нападающий «матрасников» Антуан Гризманн продлевать трудовое соглашение с клубом, а также поделился мнением об игровых качествах футболиста.

«Нечего и говорить, он хочет быть здесь, и я надеюсь, что в ближайшие годы, которые мы проведём в клубе, он будет сопровождать нас в этом пути. Он молод, но я говорю не про возраст. У него потрясающая жизненная сила и понимание игры. Он будет занимать другие позиции на поле, когда у него станет меньше энергии. Для меня является радостью то, что удалось поработать с ним. Это никогда не менялось. Когда он пришёл ко мне для того, чтобы сказать, что уходит в «Барселону», мы посмотрели друг на друга, и я сказал ему: «Надеюсь, у тебя всё будет хорошо». В какой-то момент я знал, что он собирается вернуться», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.