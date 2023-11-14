Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукас Вера: в России безопасно, а в Аргентине вечером лучше не выходить на улицу

Лукас Вера: в России безопасно, а в Аргентине вечером лучше не выходить на улицу
Комментарии

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера признался, что комфортно чувствует себя в России.

«Конечно, многое в России отличается от Аргентины, но здесь мне жить комфортно и спокойно. Главное отличие — безопасность, всё связано с этим. В Аргентине после 20:00 нельзя выходить на улицу. Я немного пробовал борщ, но больше мне нравится куриная лапша, которую готовят в клубе», — приводит слова Веры ТАСС.

Лукасу 26 лет, он выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В текущем сезоне Вера провёл 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. «Оренбург» после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Материалы по теме
Игрок «Оренбурга» Вера: Саудовская Аравия? Хотел бы продолжить карьеру в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android