Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Спартака» из Суботицы назвал причины отставки Александра Кержакова

Президент «Спартака» из Суботицы назвал причины отставки Александра Кержакова
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович назвал причины отставки российского тренера Александра Кержакова.

«Вчера у меня была встреча с Кержаковым, после чего мы вместе пришли к решению о прекращении совместной работы. Он работал пять месяцев в клубе и проделал хорошую работу, но некоторые маленькие детали не играли в нашу пользу. Результаты не были очень хорошими в последних пяти играх, поэтому было принято такое решение.

Но я считаю, что Кержаков — очень хороший тренер, человек. У нас была хорошая взаимосвязь в этот период. Уверен, что в будущем у него будет хорошая тренерская карьера. Мы расстались в хороших отношениях. Я желаю ему всего наилучшего в жизни и в тренерской карьере. Но, как сказал, у нас были небольшие проблемы, которые не позволили продолжить работать вместе — пропущенные пенальти, некоторые игроки не показывали уровень, который мы хотели видеть. У команды был не совсем хороший результат, но это футбол», — сказал Симович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Чернышов: в Суботице у Кержакова были все условия. Можем только предполагать, что не так
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android