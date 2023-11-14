Романо: сегодня Маццарри подпишет контракт с «Наполи» до июня 2024 года

Ожидается, что бывший тренер «Интера» Вальтер Маццарри в ближайшие часы может стать новым наставником «Наполи», сменив на этом посту французского специалиста Руди Гарсию. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, Маццарри готов подписать с неаполитанским клубом краткосрочный контракт до июня 2024 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент «Наполи» уже провёл переговоры с хорватским тренером Игором Тудором и итальянским специалистом Антонио Конте, однако данные переговоры завершились неудачей.

Напомним, последним местом работы 62-летнего специалиста был итальянский «Кальяри». За свою карьеру Маццарри успел поработать в «Наполи», «Уотфорде», «Торино».