Алонсо: если молодые российские игроки хотят расти, им стоит попробовать себя в Европе

Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо ответил на вопрос, стоит ли молодым россиянам стремиться в Европу. По его мнению, не каждому удаётся адаптироваться в Европе, но если российские игроки хотят развиваться, то им стоит пробовать себя за рубежом.

«Это зависит от амбиций футболистов. При этом не каждому удаётся адаптироваться в Европе. Если за шесть-восемь месяцев не освоился в команде — как правило, возвращаешься обратно. Но если молодые российские игроки хотят расти и развиваться, то им стоит попробовать», — рассказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.