Тренер «Родины» Артига: когда Россия откроется, сюда снова поедут очень сильные игроки

Главный тренер «Родины», испанский специалист Франк Артига считает, что когда закончится изоляция России, то в РПЛ приедут сильные футболисты.

«Насколько активно я слежу за РПЛ? Немного слежу. Знаете, какая вещь меня поразила больше всего? Я могу быть немного критичным, но мне вообще не нравится видеть пустые трибуны. Вот я хочу пойти как фанат на трибуны, но мне нужно сделать Fan ID. А это сложно! Мне бы хотелось видеть заполненные трибуны, болельщиков. Стадионы созданы для фанатов. Это важно. На матчи Первой лиги ходит больше людей, чем в Премьер-Лиге! Люди ждут матчи Кубка, чтобы сходить на футбол! Это странно.

Очень важно, чтобы футбол был как хобби для детей, чтобы на матчи ходили семьи. Но ладно, возможно, я не знаю каких-то первостепенных причин. Также иностранные таланты очень помогают. Они развивают местных футболистов, команды, саму лигу, но мы сейчас живём во времена, когда иностранцы не могут приезжать в Россию или приезжают в ограниченном количестве. А это важный источник прогресса. У меня нет никаких сомнений в том, что, когда Россия откроется, сюда снова поедут очень сильные футболисты», — приводит слова Артиги Metaratings.