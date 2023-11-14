ПФК ЦСКА номинирован на премию УЕФА Grassroots Awards‑2023/2024
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Российский футбольный союз (РФС) направил 5 лучших проектов развития массового футбола для участия в ежегодной премии UEFA Grassroots Awards-2023/24. Таким образом, московский ПФК ЦСКА попал в номинацию «Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола».
Ранее проекты из России дважды добивались успеха в премии УЕФА. В 2014 году Международный детский фестиваль «Локобол» занял 3 место в номинации «Лучший проект». В 2020 году Павел Клюев также стал третьим в номинации «Лучший лидер» благодаря своим инициативам по развитию детско-юношеского и студенческого футбола в Бурятии.
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