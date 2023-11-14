Симеоне: если игрок не может справиться с критикой, он не должен выходить на поле

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о своём отношении к критике в футболе.

«Критика на меня не влияет. Более того, иногда я согласен с тем, что обо мне говорят. Люди бывают правы. Есть журналисты, которые оказываются правыми, однако часто мы обладаем информацией, которой у них нет. Если какой-то игрок не может жить под гнётом критики, он не должен играть в футбол. Мы все ежедневно подвергаемся её воздействию», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Напомним, недавно аргентинский специалист продлил свой контракт с «матрасниками» до 2027 года.

После 12 матчей в чемпионате Испании команда Симеоне набрала 28 очков и на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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