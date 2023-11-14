Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суд Барселоны завершил расследование по делу Дани Алвеса и вскоре вынесет свой вердикт

Суд Барселоны завершил расследование по делу Дани Алвеса и вскоре вынесет свой вердикт
Аудио-версия:
Комментарии

Суд Барселоны завершил расследование по делу экс-футболиста сине-гранатовых и сборной Бразилии Дани Алвеса, обвиняющегося в изнасиловании девушки в ночном клубе. Об этом информирует Footmercato.

Сообщается, что в скором времени должна начаться стадия судебного разбирательства, по итогам которой в отношении бразильского игрока будет вынесено соответствующее решение. Подчёркивается, что сторонам обвинения и защиты предоставлены пять дней для того, чтобы подготовиться к указанной стадии судебного процесса. Каждая сторона должна изложить свою версию событий, из-за которых Алвес оказался под следствием.

Напомним, Алвес находится под стражей в каталонской тюрьме уже более полугода. В январе ему выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Опубликованы показания девушки, обвинившей Дани Алвеса в изнасиловании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android