Суд Барселоны завершил расследование по делу Дани Алвеса и вскоре вынесет свой вердикт

Суд Барселоны завершил расследование по делу экс-футболиста сине-гранатовых и сборной Бразилии Дани Алвеса, обвиняющегося в изнасиловании девушки в ночном клубе. Об этом информирует Footmercato.

Сообщается, что в скором времени должна начаться стадия судебного разбирательства, по итогам которой в отношении бразильского игрока будет вынесено соответствующее решение. Подчёркивается, что сторонам обвинения и защиты предоставлены пять дней для того, чтобы подготовиться к указанной стадии судебного процесса. Каждая сторона должна изложить свою версию событий, из-за которых Алвес оказался под следствием.

Напомним, Алвес находится под стражей в каталонской тюрьме уже более полугода. В январе ему выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне.

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