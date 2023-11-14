Ловчев: постоянный нервяк «Спартака» — следствие работы Абаскаля

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о нестабильности красно-белых после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Спартак» много матчей начинает ярко — с позиции силы, активно. Сейчас забили быстрые мячи, но потом происходит то же, что и почти всегда. Команда впадает в ступор, пропускают, а потом вообще начинается пожар.

Концовка второго тайма — плохо. Просто отбивались, чтобы хоть как сохранить победный счёт.

На мой взгляд, такой нервяк — следствие работы Абаскаля. Когда он постоянно меняет состав, это нервирует команду, не даёт стабильности. Счастье, что на неделе между матчами с «Локо» и «Ростовом» не было Кубка, иначе бы опять были перемены, [от которых] люди теряют уверенность.

«Спартак» хорошо начал, но не добил соперника. Не чувствовалось уверенности, потому что тренер её не даёт. А во втором тайме «Спартак» просто отбивался, причём беспорядочно, «Ростов» был очень близок ко второму голу.

В таких провальных таймах виноват тренер. Абаскаль после матча помахал руками трибунам и побежал в раздевалку радоваться. Нечему радоваться — вы отскочили. Повезло, что «Ростов» не забил второй, хотя был близок. В какой-то момент «Спартак» отправляет соперника в нокдаун, но не добивает, а продолжает играть в футбол. Надо на результат играть, спокойно доводить до крупного счёта и матч доигрывать», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.